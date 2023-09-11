Костин заявил об "огромной финансовой дыре" в ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на данный момент имеет "огромные финансовые проблемы", заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

По его словам, при проверке специалисты выявили глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. Костин признал, что почти все госконтракты ОСК с заказчиками оказались убыточными.

Вся отрасль, заявил банкир, находится "на подсосе государства", единая достоверная финансовая отчетность отсутствует.

По его словам, нужно докапитализировать компанию за счет государства и провести большие кадровые изменения. На проведение анализа финансовой отчетности ОСК у банка есть полгода.

ОСК была создана указом президента в 2007 году в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 года ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО. В августе ОСК перешла под контроль ВТБ. Костин был избран председателем совета директоров компании.