11 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Костин заявил об "огромной финансовой дыре" в ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на данный момент имеет "огромные финансовые проблемы", заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

По его словам, при проверке специалисты выявили глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. Костин признал, что почти все госконтракты ОСК с заказчиками оказались убыточными.

Вся отрасль, заявил банкир, находится "на подсосе государства", единая достоверная финансовая отчетность отсутствует.

По его словам, нужно докапитализировать компанию за счет государства и провести большие кадровые изменения. На проведение анализа финансовой отчетности ОСК у банка есть полгода.

ОСК была создана указом президента в 2007 году в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 года ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО. В августе ОСК перешла под контроль ВТБ. Костин был избран председателем совета директоров компании.

Теги: костин, оск


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