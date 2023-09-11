В Екатеринбурге возможны отключения воды из-за начала отопительного сезона

На этой неделе в Екатеринбурге стартует отопительный сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, подача тепла потребителям уральской столицы начнется с 11 сентября 2023 года. В первую очередь отопление дадут в детские сады, школы, медучреждения и другие социальные объекты.

Параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения будут включаться в работу локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники. С 11 по 29 сентября Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, семи центральных и 21 ведомственной котельных, а также включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.

"В случае нарушения гидравлического режима в период пусковых операций ЕТК может вводить локальные ограничения на подачу потребителям горячей воды", - отметили в компании.

Запуск в централизованной системе теплоснабжения будет проходить в два этапа. Полностью включить отопление планируется к 1 октября.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что жилые дома Екатеринбурга готовы к отопительному сезону на 98%.