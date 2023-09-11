В Челябинске в ДТП пострадали шесть человек

В Челябинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции города, ДТП произошло вечером 10 сентября напротив дома 70/1 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, водитель Шевроле Ланос при пересечении регулируемого перекрестка столкнулся с ВАЗ-2112.

В результате ДТП травмы получили водитель Шевроле и его четыре пассажира, в том числе двое детей 1 и 2 лет. Дети ехали на заднем сиденье на руках у взрослых. В ВАЗ пострадала 17-летняя девушка, которая была не пристегнута ремнем безопасности.