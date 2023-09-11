На Средний Урал приходит бабье лето

В Свердловской области в ближайшие несколько дней ожидается потепление до +22 градусов. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр. Погода в Екатеринбурге также порадует горожан температурой до +20.

Сегодня свердловчан ожидает погода в границах +14-19 градусов и небольшие дожди. В Екатеринбурге ситуация схожая - от 14 до 16 градусов тепла.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до +5-10 градусов, а в Екатеринбурге - до +8-10 градусов. Днем же на Среднем Урале потеплеет до +15-20 градусов. В этот день сильных осадков не ожидается, ветер до 8 м/с. В Екатеринбурге также потеплеет до +17-19 градусов.

Среда станет самым теплым днем. Несмотря на то, что ночью в регионе ожидается похолодание до +4-9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +17-22 градусов. Осадков также не ожидается. Аналогичные показатели и в Екатеринбурге - до +7-9 градусов ночью и +18-20 градусов днем.