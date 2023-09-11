Мутко предлагает скидывать 1-2% ставки для покупателей больших квартир

Глава банка "ДОМ.РФ" Виталий Мутко пожаловался на строительство микроскопических квартир и на ажиотажный спрос на них. Он предложил стимулировать покупателей более просторного жилья.

"Мне стыдно порой. Строят квартиры по 20 квадратных метров. И спрос есть. 53% жилья – однокомнатные квартиры. А структуры семьи такой нет!" – считает Мутко.

"Надо стимулировать спрос на большие квартиры, снимать по 1-2% по ипотеке, если человек хочет большую квартиру купить", - сказал Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он не уточнил, есть ли данные, по сколько человек въезжают в однокомнатные квартиры и есть ли у россиян деньги на бОльший метраж даже с учетом скидки в 1-2% на ипотечную ставку.