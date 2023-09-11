Названа возможная дата запуска карт "Мир" в Мьянме

В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир".

"Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", - сказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.

В марте 2023 г. выяснилось, что интерес к платежной системе "Мир" проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия. Сейчас карты "Мир" принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.