11 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Жилье – это самое важное, что останавливает людей сегодня рожать, - Минстрой

Жилье – это самое важное, что останавливает людей сегодня рожать первого, второго, третьего ребенка, сказал на Восточном экономическом форуме замминистра строительства России Никита Стасишин.

По его словам, пока ситуация стабильная, но вскоре она изменится.

"В этом году не менее 50 млн кв. м жилья будет введено в России. По итогам восьми месяцев текущего года мы превышаем план по вводу на 9%", - рассказал чиновник. Но при этом добавил: "2025-2026 гг. будут очень сложными по вводу жилья с учетом изменившейся ключевой ставки и требований к ипотечным кредитам со стороны ЦБ".

По словам Стасишина, сейчас застройщики покупают землю в кредит, а после повышения ключевой ставки кредит на эти цели составляет не менее 15%.

Со Стасишиным спорит глава банка "ДОМ.РФ" Виталий Мутко: "Застройщики могут сейчас кайфовать. Они могут взять кредиты на все. Это уже 14,5 трн руб. кредитов. Средняя ставка 5%. В каком секторе экономики есть такая ставка? Инфляционные ожидания людей очень высокие. Куда они понесут деньги? Конечно же в жилье. 11-12 трлн руб. граждане несут в жилье ежегодно. Тут поддержки государственной почти нет, кроме поддержки спроса".

Мутко констатировал, что жилье в России определенному слою населения не будет доступно даже при нулевой ипотеке с нулевым взносом.  

Теги: жилье, россияне, ставка, никита стасишин, виталий мутко


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