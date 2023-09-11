11 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сокращение спроса на новостройки в России может составить до 20% - Минстрой

Планы Минфина России повысить с 15% до 20% первоначальный взнос по всем льготным программам ипотеки могут привести к снижению спроса на новостройки на 20%, считают в Минстрое.

"Повышение первоначального взноса по льготным программам ипотеки от Минфина – это не слухи. Мы [как и застройщики] тоже считаем, что это может привести к совокупному снижению спроса на первичном рынке может быть на 20%, а то и больше. Ставки на вторичном рынке сегодня 14,5-15% - с учетом изменения условий по всем льготным программам", - заявил замминистра строительства Никита Стасишин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он согласился с мнением представительницы крупного застройщика, которая пожаловалась на низкую платежеспособность покупателей недвижимости: "Они с трудом могут накопить на 15-процентный взнос!".

Глава банка "ДОМ.РФ" Виталий Мутко попытался вступиться за Минфин. Он считает, что Министерство финансов пытается сбалансировать спрос и предложение с учетом закредитованности населения.

"20% (первоначального взноса – прим. ред.) - не бойтесь этого. Человек сегодня серьезно закредитован. Если баланс нарушится – мало никому не покажется, мы все в одной лодке сидим: банки, застройщики, гражданин", - сказал Мутко.

При этом он сам отметил, что сейчас 80% ипотеки на первичное жилье – с поддержкой государства.

Мутко полагает, что замедление рынка вторичного жилья с ужесточением условий льготной ипотеки начнется сразу, рынка первичного жилья – примерно в октябре.

Теги: льготная ипотека, виталий мутко, никита стасишин, минстрой, новостройки


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