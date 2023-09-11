В Челябинске социальные объекты начали подключать к отоплению

В Челябинске 72 социальных объекта подключили к отоплению. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На прошедшей неделе у нас появилась возможность подключать к отоплению социальные объекты. За прошедшую неделю по заявкам уже подключено 72 объекта. В основном это детские сады и медицинские учреждения", - рассказал он.

С сегодняшнего дня Уральское управление Ростехнадзора выходит на проверку готовности города к отопительному сезону. В городскую комиссию управления ЖКХ предоставили документы 30 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Замечания получили 23 организации. Они устраняются.