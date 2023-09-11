11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В школах Грозного будет шесть каникул в учебном году

Школы Грозного с нынешнего учебного года перешли на триместровый режим обучения, сообщил советник министра образования и науки Чечни Ровзан Хатаева ИА "Чечня сегодня".

Решение принято в связи с введением единой системы оценивания результатов обучения в школах Грозного с согласия родителей. Учебный год будет делиться на три равных периода: осенний, зимний и весенний. После каждого из них каникулы. Внутри каждого триместра еще каникулы. То есть учебный год разделен на модули по принципу "пять рабочих недель — неделя каникул". В каждом триместре 10 рабочих недель, в году - 30. Промежуточные оценки выставляются в конце каждого триместра - в ноябре, феврале и мае.

Как считает Хатаев, более частая промежуточная аттестация поможет школьникам быть более собранными. В то же время он признал, что преимущество новой системы - более частные каникулы. Можно заметить противоречие между этими высказываниями.

В российских школах 34-35 рабочих недель. То есть школьники Грозного будут учиться на месяц меньше.

Теги: школа, каникулы


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