В Югре живодер забил до смерти щенка деревянным брусом

В Кондинском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть полиции обратилась жительница одного из поселений Кондинского района. Она рассказала о 62-летнем мужчине, забившим до смерти щенка деревянным брусом. Собака получила травмы несовместимые с жизнью и умерла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Полицейские отправили тело животного на судебную ветеринарную экспертизу. Также изъят деревянный брус, которым били животное.

В отношении обвиняемого пенсионера избрана мера пресечения – обязательство о явке. Ему грозит до трех лет лишения свободы.