11 Сентября 2023
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Фото: Полиция Югры

В Югре живодер забил до смерти щенка деревянным брусом

В Кондинском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть полиции обратилась жительница одного из поселений Кондинского района. Она рассказала о 62-летнем мужчине, забившим до смерти щенка деревянным брусом. Собака получила травмы несовместимые с жизнью и умерла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Полицейские отправили тело животного на судебную ветеринарную экспертизу. Также изъят деревянный брус, которым били животное.

В Югре живодер забил до смерти деревянным брусом щенка(2023)|Фото: Полиция Югры

В отношении обвиняемого пенсионера избрана мера пресечения – обязательство о явке. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: жестокое обращение с животными, живодер, собака, щенок


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