ВЦИОМ: 39% женщин не рожают в связи с плохим материальным положением

Почти 40% женщин в России не планируют в ближайшие пять лет рожать детей из-за плохого материального положения и жилищных условий. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов.

По его словам, на материальное положение и жилищные условия ссылается большая часть опрошенных россиянок репродуктивного возраста — 39% ответов. Еще 38% респонденток главной причиной отказа обзаводиться потомством назвали отсутствие стабильности и политическую ситуацию в стране.

37% россиянок уже имеют детей и поэтому не собираются вновь становиться мамами. Еще 36% женщин заявили о возрастных ограничениях для родов, а 18% — о проблемах со здоровьем.

"Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв", — цитирует Абрамова РИА Новости.

Также и заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин сегодня на ВЭФ признал, что жилищные условия — это "самое важное, что останавливает людей рожать первого, второго, третьего ребенка". При этом, скорое повышение первоначального взноса по льготным программам ипотеки от Минфина — "это не слухи", а ставки на рынке после повышения ключевой ставки ЦБ достигли 14,5-15%, сказал он.

Почти четверть женщин, имеющих одного ребенка, отмечают, что дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми помогли им "принять решение" о рождении ребенка и у них появился первенец, рождение которого до этого "откладывали". Еще около 13% россиянок отметили, что меры господдержки позволили принять решение о ребенке, которого без них не могли себе позволить. Для сравнения, в 2017 году доля ответивших аналогичным образом была ниже — 16% и 11% соответственно.

Масштабное исследование репродуктивных планов проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тысяч домохозяйств. Еще в 2017 году было зафиксировано снижение этих планов. В марте Росстат обнародовал результаты исследования по итогам 2022 года, которые зафиксировали их дальнейшую деградацию.