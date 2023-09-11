11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Вологодской области родители смогут пожаловаться на школьные поборы

Департамент образования Вологодской области запустил горячую линию по проблеме школьных поборов. Правда, пожаловаться можно будет только в течение пяти дней - до 15 сентября.
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В департаменте напоминают, что "любые действия по принуждению к внесению денежных средств недопустимы – помощь и пожертвования родителей носят строго добровольный характер". Например, давать деньги учителю нельзя, а те не имеют права их брать. Средства можно перечислить только на расчетный счет школы, причем руководство не может требовать документы, подтверждающие такое зачисление денег.

Кроме того, никто не может обязать родителей платить деньги, включая "коллективные" решения администрации, педагогов, родительских комитетов и пр. Правда, по факту родители периодически это делают. Формально их не заставляют, но они вынуждены, чтобы обеспечить нормальные условия для обучения детей. Побором это не считается, так как родители платят как бы "добровольно".

Теги: школа, поборы


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