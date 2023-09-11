Уралец стал жертвой мошенников, установив на смартфон приложение "Знакомство"

Житель уральского города Ревда пострадал от мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, еще в начале лета 41-летний мужчина установил на своем смартфоне приложение "Знакомство", которое специализируется на предоставлении интим-услуг. При регистрации и создании анкеты в приложении уралец ввел свои персональные данные. Выбрав девушку из Ревды, мужчина попытался оформить заявку, но потом вдруг передумал.

Уже на следующий день ему позвонил неизвестный и заявил, что его "некорректные действия" – отмена заявки – якобы стали причиной сбоя в системе, из-за чего компания понесла убытки. Звонивший потребовал перевести 15 тысяч 800 рублей "на счет компании" и заверил, что после восстановления системы эти деньги вернут.

Однако на следующий день подобным образом уральца заставили сделать еще два перевода по 15 тысяч 800 на указанные счета. Вскоре тот понял, что это обман, и обратился в полицию. В итоге он лишился около 50 тысяч рублей.

Оперативники уже выяснили, что номер злоумышленников зарегистрирован не в Ревде, а в... Азербайджане. Возбуждено уголовное дело, сейчас ведутся розыскные мероприятия.