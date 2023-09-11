11 Сентября 2023
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Фото:Википедия

На Камчатке создадут национальный парк

В Камчатском крае появится национальный парк "Вулканы Камчатки" площадью почти 9 тыс. квадратных километров - это больше, чем площадь Адыгеи. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Новый нацпарк создадут по прошлогоднему поручению президента РФ Владимира Путина. В состав новой охраняемой природной зоны войдут четыре района Камчатского края - два кластера и два парка регионального значения: "Южно-Камчатский" и "Ключевский". На территории последнего расположены 13 крупнейших в России вулканов и 47 ледников.

Камчатка является одним из самых дорогих для туристов регионов России. По данным властей региона, турпоток на Камчатку ежегодно растет. Губернатор Владимир Солодов говорит, что ставит для себя задачу довести этот показатель до миллиона и сделать регион доступным для всех россиян.

Всего в России более 60 национальных парков общей площадью свыше 150 тыс. квадратных километров, или почти 1% территории страны. С учетом морских акваторий их площадь примерно в полтора раза больше.

Теги: камчатка, национальный парк


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