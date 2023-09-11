11 Сентября 2023
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Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Пострадала пенсионерка

Сегодня утром в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 52/1 произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Автоинспекторы уже разбираются в причинах ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения: у одного выбито лобовое стекло и треснуто боковое, у второго разбито заднее стекло.

ДТП на проспекте Ленина, 52/1 в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Помимо этого, пострадала 72-летняя пассажирка одного из автобусов. Пенсионерка ушибла поясницу при падении в салоне транспорта, сейчас с ней работает бригада медиков.

Госинспекторы технического надзора Госавтоинспекции выехали на место происшествия для проверки необходимой документации и технического состояния автотранспорта.

ДТП на проспекте Ленина, 52/1 в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

Теги: автобус, ДТП, столкновение, Екатеринбург


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