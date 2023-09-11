Собянин набрал более 76% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав более 76 процентов голосов после обработки 100 процентов протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

"Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39 процента", - говорится на сайте ЦИК.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набирает 8,11%, или 265 374 голосов, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов - 5,61%, или 183 529 голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 5,34%, или 174 869 голосов, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%, или 128 701 голосов.

Предварительно на выборах в столице проголосовали 3 284 078 человек из 7,6 миллиона избирателей.