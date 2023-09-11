В Ростовской области психически нездоровый девятиклассник ранил в школе четверых взрослых

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что в 7.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых.

Ранены трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Им оказался ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.

На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения – легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, написал Голубев в своем telegram-канале.