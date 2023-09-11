Оппозиционные партии утратили поддержку на выборах депутатов городской думы Тюмени

"Единая Россия" выигрывает на выборах депутатов тюменской городской думы с большим отрывом, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно сервису ГАС "Выборы", в голосовании по единому округу "Единая Россия" побеждает с результатом 48.98%. Голос за партию власти отдали 96 тыс. 431 избиратель. Это больше, чем в 2018 г. Тогда "ЕР" заручилась поддержкой 39,45% избирателей.

Второе место у ЛДПР - 30 953 голоса или 15.72%. Процент поддержки партии уменьшился - на выборах в 2018 г. он составлял 24,47%. Третье место заняли КПРФ с результатом 8,83% или 21 477 голосов. поддержка партии упала в сравнении с 2018 г. - тогда КПРФ поддерживали 18,39% избирателей. Ухудшились показатели и партии "Справедливая Россия - За правду!". Если в 2018 году партию поддержали 12,45% избирателей, то в этом году только 6,49% или 13 227 голосов.

По предварительным данным, преодолела барьер в 5% партия "Новые люди". Она получили 6,06% голосов, а также "Партия пенсионеров" - 5,35% голосов.

А вот партия "Коммунисты России" набрала всего 4,83% голосов избирателей.

Отметим, что 10 человек избирались по партийным спискам, 26 - по одномандатным округам. Количество мест в думе будет распределено по системе империале, когда голоса непрошедших пятипроцентный барьер будут отданы лидерам гонки.

Итоги будут подведены сегодня на пресс-конференции председателя областного избиркома Игоря Халина.