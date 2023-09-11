Лжесотрудник МВД выманил у пенсионерки из Екатеринбурга полмиллиона рублей

В Екатеринбурге лжесотрудник МВД обманом выманил у местной пенсионерки 500 тыс. рублей. Неизвестный действовал по отработанной схеме - "Родственник попал в ДТП". В этот раз жертве мошенников не помог даже разговор с супругом, сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Инцидент произошел 9 сентября около 16.30. Пенсионерке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, а именно - сбила девушку, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Чтобы прекратить уголовное дело, а также избежать других последствий, лжесиловик предложил передать деньги - и чем больше, тем лучше.

Пожилая екатеринбурженка решила переговорить с мужем, однако и тот поверил в правдивость ДТП. Супруги решили передать 500 тыс. рублей сбережений, которые вместе с бельем забрал курьер. Только после этого супружеская чета позвонила своей дочери, которая сообщила родителям о мошенничестве. Позднее внук пенсионеров обратился в отдел полиции № 3 Кировского района.

По данному факту в отношении неустановленных лиц следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Полиция предупреждает граждан, желающих легких денег, что никакая сумма не стоит нескольких лет, проведенных за решеткой. Законопослушным граждан также стоит обдумывать свои действия в подобных ситуациях. Схема про родственников в ДТП является далеко не единственной, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть денежными средствами горожан. Среди них попытка внушить ложную информацию о похищении личных данных, взломе личного кабинета на Госуслугах, оформлении кредитов или даже возможности пенсионерам заменить денежные купюры по якобы проводимой в России денежной реформе.

"В полиции предупреждают: пожилым гражданам следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. При поступлении сомнительных и тревожных звонков от "родственников" или лжеполицейских с просьбой передать деньги, необходимо сразу перезвонить родным и уточнить информацию. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными", - сообщают в МВД.