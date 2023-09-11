11 Сентября 2023
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Образование В России
Фото: avo.ru

Школы получили право дополнительно обучать русскому языку детей мигрантов

Школы отныне смогут включать в учебный план курсы по изучению русского языка для детей, которые им плохо владеют, в основном детей мигрантов. Соответствующий приказ Минпросвещения вступает в силу сегодня.

Накануне.RU писало о проекте, который был обнародован в конце июля. По данным ведомства, число детей мигрантов, получающих образование в России, с 2021 года выросло на 74 тыс. человек. При этом 77% из них слабо владеют русским языком или вообще не знают, так что не могут освоить школьную программу и в целом интегрироваться в российское общество.

Чтобы определить необходимость дополнительного изучения русского языка, школы могут проводить диагностику уровня учеников и, в зависимости от этого, реализовывать разные модели обучения.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать обязательным условием для мигрантов владение русским языком для получения ими пособий. Сейчас в России находится около 6,6 млн мигрантов, больше всего — из стран Средней Азии. Около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки.

Теги: мигранты, дети, русский язык, школа


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