11 Сентября 2023
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Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярском крае девочка погибла, упав в яму для фонаря

В Бирюлюсском районе Красноярского края девочка ушла гулять и в итоге погибла.

Днем 10 сентября девочка ушла погулять с подругой и не вернулась домой. Подруга пострадавшей позже сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая осталась гулять на улице. В итоге найти пропавшую правоохранителей попросила ее мать.

Вскоре тело девочки полицейские нашли в яме, предварительно выкопанной местным жителем для установки фонарного столба. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Вероятно, девочка забралась в яму и не смогла самостоятельно выбраться обратно, сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Яма для фонаря, в которой погибла девочка(2023)|Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Яма для фонаря, в которой погибла девочка(2023)|Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Теги: Яма, фонарь, смерть, девочка


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