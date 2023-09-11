За Моора проголосовало больше миллиона избирателей

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 97,38% протоколов, передает корреспондент Накануне.RU.

За него проголосовали 78.89% избирателей или 1 млн 32 тыс. 319 человек. Второе место у кандидата от ЛДПР Дениса Садовникова - 8,17%, что составляет 106 тыс. 904 голосов избирателей, немного отстает коммунист Иван Левченко с результатом 103 тыс. 348 голосов или 7,9%. "Эсер" Владимир Пискайкин набрал 3,61% - 47 тыс. 279 голосов.

Итоги выборов будут подведены сегодня, в 13.00 во время пресс-конференции, которую проведет председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.