Пик ослабления рубля пройден – помощник президента РФ

Пик ослабления рубля пройден, считает помощник президента России Максим Орешкин. Он полагает, что в ближайшие месяцы дисбаланс между внешнеторговыми операциями сократится.

В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от возросших цен на экспортные товары, заявил Орешкин на Восточном экономическом форуме. При этом, по его мнению, объемы импорта снизятся. Свой эффект окажет и повышение ключевой ставки, и ужесточение денежно-кредитной политики.

Орешкин прогнозирует, что дефицит бюджета в 2023 году может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП. Он не исключает, что бюджет 2024 года при определенных условиях окажется профицитным.