11 Сентября 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Mark Makela / Getty Images

Блинкен: Украина пойдет на переговоры при инициативе со стороны России

США считают, что Украина пойдет на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC.

"Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии, - приводит его слова РИА Новости. - Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры".

По словам главы Госдепа, США поддержат Киев, если он объявит о готовности к диалогу.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной и Западом. По его словам, всем миротворцам, предлагающим Кремлю сесть за стол переговоров, "нужно вести диалог и с той стороной".

Путин напомнил, что украинский режим отказывается от переговоров. «Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу», - отметил российский лидер.

Теги: блинкен, украина, переговоры, россия


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