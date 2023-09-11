В уральском городе ночью загорелись четыре автомобиля

Минувшей ночью на Среднем Урале огонь повредил несколько автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в третьем часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Карловарская в Камышлове. На площади в 12 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля – Mazda CX-5 и ВАЗ 21108. Также огнем оказались повреждены автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ 2121.

В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. По данным МЧС, пожар был ликвидирован в течение семи минут.

Причина возгорания машин сейчас устанавливается.