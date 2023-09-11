11 Сентября 2023
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Фото: ГИБДД Свердловской области

На оживленном перекрестке в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб в утренний час пик

Сегодня утром на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге произошло ДТП. ВАЗ-2115 на полной скорости врезался в фонарный столб. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, при повороте направо водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего потерял контроль над управлением и его автомобиль влетел в препятствие. В результате пострадал пассажир автомобиля - ему оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП было временно ограничено движение транспорта, однако на данный момент движение восстановлено. Личность участников инцидента устанавливается.

ДТП на перекрестке улицы Челюскинцев и проспект Космонавтов(2023)|Фото: ГИБДД Свердловской области

"Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей выбирать безопасную скорость, которая позволит обеспечить постоянный контроль над автомобилем и своевременно принять меры для избежания ДТП", - говорится в сообщении.

Теги: Челюскинцев, Космонавтов, ВАЗ, ДТП, столб


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