На оживленном перекрестке в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб в утренний час пик

Сегодня утром на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге произошло ДТП. ВАЗ-2115 на полной скорости врезался в фонарный столб. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, при повороте направо водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего потерял контроль над управлением и его автомобиль влетел в препятствие. В результате пострадал пассажир автомобиля - ему оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП было временно ограничено движение транспорта, однако на данный момент движение восстановлено. Личность участников инцидента устанавливается.

"Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей выбирать безопасную скорость, которая позволит обеспечить постоянный контроль над автомобилем и своевременно принять меры для избежания ДТП", - говорится в сообщении.