С октября открываются авиарейсы из Екатеринбурга в Бангкок

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются рейсы в Таиланд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, начиная со 2 октября полеты по маршруту "Екатеринбург – Бангкок" начинает выполнять авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы будут проводиться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы по понедельникам в 10.30, по пятницам – в 4.30. Отправление из Бангкока – по понедельникам в 1.20, по четвергам – в 6.30.

Как добавили в Кольцово, рейсы в Таиланд из уральской столицы на сегодняшний день не выполняются.

Ранее сообщалось, что с 1 октября открываются авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби.