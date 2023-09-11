"Росатом" создаст первый отечественный комплекс оборудования для отгрузки СПГ

"Росатом" планирует построить первый отечественный стендер – комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно. Сдать его заказчику планируют в 2025 г.

Уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году госкорпорация закончит их испытания, приводит РИА Новости заявление на одной из сессий ВЭФ заместителя генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрея Никипелова. Целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 г. отгрузят его заказчику, уточнил Никшелов.

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о переходе к новому этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа – ключевого проекта для экономики и страны