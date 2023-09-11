11 Сентября 2023
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Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В России на 15-20 процентов может подешеветь икра

В России на 15-20% может подешеветь красная икра.

Как сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков, свежий деликатес начинает появляться в продаже. Цены на икру уже ниже, чем в это же время в 2022 году. Однако Новиков указал, что стоимость пока она еще достаточно высокая. "Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году", — указал президент Союза.

Он напомнил, что прошлый год был "неурожайным" для рыбной промышленности России, поэтому цены на красную икру заметно выросли, она была в дефиците на рынке.

В 2023 году улов больше, чем в предыдущие годы, сообщает радио Sputnik.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов прокомментировал подорожание икры.

Теги: икра, деликатесы


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