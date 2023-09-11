11 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минэнерго: ожидается улучшение ситуации с топливом в РФ

Министерство энергетики ожидает улучшения ситуации с топливом на отечественном рынке.
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Как сообщил глава ведомства Николай Шульгинов, министерство намерено не допустить дефицита предложения на рынке. По его словам, Минэнерго РФ ждет в ближайшие дни окончания ремонтов на НПЗ и наполнения рынка, сообщает ТАСС.

Нефтяные компании в августе получили рекордные выплаты по топливному демпферу, направленному как раз на сдерживание цен на внутреннем рынке. По данным Минфина, за период с января по август 2023 года общая сумма выплат из бюджета достигла почти 839 млрд рублей, из которых на один только август приходится почти 186 млрд. Однако при всех выделяемых средствах не только цены на топливо растут, но и в некоторых регионах сложился дефицит этого самого топлива.

Теги: Минэнерго, топливо, бензин


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