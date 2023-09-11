11 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство РФ просят остановить рост цен на такси

Кабмин России просят вмешаться в ситуацию с ростом цен на такси.

Цены выросли вдвое во многих регионах. Соответствующее обращение направил в правительство вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Инициативу поддерживают в Объединении самозанятых РФ, в котором состоит более 70 тыс. перевозчиков.

Кабмин просят отложить до 2025 года ряд требований нового закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". По словам парламентария, сегодня по всей России наблюдается резкий скачек стоимости проезда в такси. Это обусловлено рядом факторов, в том числе подорожанием стоимости машин, топлива, необходимостью индексации зарплаты водителям.

Из обращения следует, что по данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 руб. в расчете на 1 км, притом что цены и так продолжали расти на протяжении всего года. Немалую роль в этом играет вступивший в силу закон. Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования.

Новый рост цен могут вызвать требования вступившего в силу с 1 сентября закона о такси по покраске автомобилей, которое уже вводят в ряде регионов, в том числе в Ленинградской и Костромской областях, а также в Татарстане, сообщают "Известия".

Теги: такси, перевозки


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