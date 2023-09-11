11 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут ограничить рублевые переводы за границу

Чтобы поддержать российскую национальную валюту, нужно прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж.

Как сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, необходимо обратить внимание на отправления не только валюты, но и рублей. "Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", — заявил он.

Банкир заявил, что нужно установить порог на отметке 100 млн руб. — такой же, как на валюту. Костин отметил, что не знает, как на это предложение смотрит ЦБ РФ, однако регулятор может его рассматривать "наряду с другими опциями".

"Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем", — подчеркнул Костин, сообщает РБК.

Напомним, 6 сентября курс доллара превысил 98 рублей.

Теги: переводы, рубли, деньги


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