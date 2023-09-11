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Фото: Накануне.RU

Около 1000 бывших участников СВО зачислены в вузы

В вузы России для обучения в 2023/24 учебном году поступило около 1 тыс. бывших участников специальной военной операции.

Как заявили в Минобрнауки, доля непосредственно экс-военнослужащих составила около 12% от всех зачисленных на бюджетные места по введенной в конце прошлого года квоте. Остальные 88% поступивших по ней (7,5 тыс. человек) – дети участников боевых действий.

Новая квота позволяет этим гражданам поступить в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Изначально для них было предусмотрено 10% бюджетных мест от их общего объема по каждому направлению подготовки. В январе текущего Минобрнауки расширило список граждан, которые могут поступать в вузы по этой квоте.

Вместе с участниками спецоперации и их детьми к льготной категории поступающих также отнесли героев РФ, а также награжденных тремя орденами Мужества, детей российских военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах, сообщают "Ведомости".

Ранее в Челябинский госуниверситет поступили десять человек по квоте для участников СВО и их детей.

Теги: вузы, спецоперация, образование


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Ранее 29.08.2023 11:02 Мск В Челябинский госуниверситет поступили десять человек по квоте для участников СВО и их детей

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