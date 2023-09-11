11 Сентября 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

СМИ: явка на выборах в заксобрания новых регионов стала одной из самых высоких в стране

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России, показали одну из самых высоких явок на региональных выборах.

Из "старых" субъектов их опередил только Кузбасс (78,99%), где одновременно проходили выборы губернатора и депутатов парламента. Как сообщил политолог Михаил Виноградов, в Кемеровской области "исторически сложилось административное управление и даже передавливание – еще со времен Амана Тулеева". Явка в ДНР составила 76,41%, в ЛНР – 71,09%, в Запорожской области – 63,25%, в Херсонской области – 64,25%. Местные жители активно голосовали, несмотря на военное положение в этих регионах и регулярные обстрелы со стороны украинской армии.

Высокую явку на выборах в ДНР глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила тем, что это республика, которая больше всех страдает от прилетов, разрушений со стороны ВСУ жилых объектов.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что жители новых регионов связаны, в том числе эмоционально, с местной властью. "Так можно объяснить высокую явку", – отметил он, сообщают "Ведомости".

Теги: выборы, новые регионы


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