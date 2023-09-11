СМИ: Навального* могут включить в сделку с США по обмену заключенными

В многостороннюю сделку по обмену заключенными между Москвой и Западам могут включить российского оппозиционера Алексея Навального*.

По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на источники среди чиновников нескольких стран, помимо Навального рассматриваются и другие осужденные российские оппозиционеры. Москва заинтересована в возвращении Вадима Красикова. Он был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.

По словам собеседника газеты, президент РФ Владимир Путин в 2021 году попросил секретаря Совбеза Николая Патрушева проверить возможность обмена Красикова, чтобы вернуть его в страну, а впоследствии вопрос возвращения был поднят российской стороной при обсуждении обмена.

Американские власти в рамках сделки хотят вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

Ранее США внесли с санкционный список четырех россиян, "обвиняемых" в отравлении Навального.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга