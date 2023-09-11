Зеленский пожаловался на ослабление поддержки западных стран

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он чувствует ослабление поддержки Запада.

Поэтому он и его команда должны быть готовы к длительным боевым действиям. Перемена в настроениях партнеров, по словам президента, создает риски для этих стран, так как миллионы украинских беженцев в странах Европы могут неоднозначно отреагировать на то, что "их страну покинут". Как отметил глава государства, отказ Запада от поддержки Киева только затянет конфликт, сообщает The Economist.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия нужно перенести на территорию России.