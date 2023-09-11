11 Сентября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Чернышов поздравил Собянина с победой

Кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов (ЛДПР) поздравил действующего главу города Сергея Собянина с победой на выборах.

"Я поздравляю его с заслуженным первым местом", – заявил Чернышов.

Собянин набрал около 2 млн голосов в рамках онлайн-голосования. Всего в выборах мэра приняли участие 3,3 млн избирателей, сообщает РИА "Новости".

В выборах столичного мэра участвовали Сергей Собянин ("Единая Россия"), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения "Справедливой России – За правду" Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Теги: Собянин, выборы, Москва


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