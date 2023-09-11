11 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ / пресс-служба Госдумы России

Володин: Попытки запада сорвать выборы провалились

Выборы в России прошли успешно вопреки попыткам Вашингтона и Брюсселя сорвать их.

Как сообщил в Telegram спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, США и Евросоюз занимались провокациями, запугиванием и обстрелами со стороны Украины. При этом Россия обеспечила безопасность избирателей, а "голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе", отметил спикер.

По его словам, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях была отмечена высокая явка избирателей, что является отражением желания жителей данных территорий влиять на будущее развитие России.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4 тыс. 270 избирательных кампаний. Во всех новых регионах в ходе единого дня голосования избирали законодательные органы.

Теги: Володин, выборы


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