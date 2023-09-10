11 Сентября 2023
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Происшествия В России
Фото: youtube.com

В Вологодской области вертолет Robinson  упал в озеро Воже. Один человек пропал без вести

В Вологодской области вертолет Robinson упал в озеро Воже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Крушение произошло около 18.00, рядом с островом Спас, в восьми километрах от берега. В вертолете находились трое человек, двое пострадали и с переломами и ушибами были госпитализированы в районную больницу. Одного человека так и не нашли. Поиски продолжат утром.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что в качестве одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Следователи выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: вертолет, озеро Воже, пропавший


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