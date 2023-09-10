11 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Российский сенатор обвинил США в попытках развалить БРИКС

Российский сенатор обвинил Соединенные Штаты в желании развалить БРИКС.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, США пытаются расширить диапазон своего влияния.

"Сегодня в США всерьез обсуждается тема, как им развалить БРИКС через в том числе вмешательство во внутренние дела стран - членов БРИКС. И это они делают на фоне того усиления, которое явно прослеживается в части БРИКС на международной арене", - приводит слова Климова ТАСС.

По словам сенатора, во многих стран мира инициативы российских парламентариев, их разработки и методики, пользуются спросом. В качестве примера Климов привел Кубу, страны Восточной Азии. Он заявил, что государства хотят избавиться от неоколониального влияния, защитить свое электоральное пространство, право своего народа самому определять свое будущее.

Теги: БРИКС, США, влияние


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