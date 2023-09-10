Глава СКР поручил доложить об избиении ребенка в сургутской маршрутке

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением ребенка в маршрутке Сургута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома РФ.

Он поручил руководителю регионального управления СКР Михаилу Мокшину доложить о ходе предварительной проверке и установленных обстоятельствах.

Напомним, инцидент произошел 9 сентября, примерно в 14.00, на остановке 42 микрорайон.

По словам матери ребенка, ее сын вместе с другом пытались оплатить проезд, но у них не получилось, после чего водитель начал оскорблять школьников и требовать, чтобы они вышли из автобуса. Пока ребенок брал скейт, водитель поднялся со своего места, подошел к пассажирской двери и когда подросток поднял голову - ударил его головой в лицо. Школьник попытался дать отпор, в результате у него внутренний перелом правой лопатки и костей носа.

В соцсети некоторые пользователи сообщили, что школьник обматерил водителя.