"Единороссы" на выборах лидируют в новых регионах России

11 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Центральный ФО В России ДНР и ЛНР
Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

"Единороссы" на выборах лидируют в новых регионах России

Партия "Единая Россия" набирает большинство голосов на выборах в новых регионах России, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обработки 87% протоколов в Херсонскую областную думу у "ЕР" - 75,04% голосов, у КПРФ - 10%, у ЛДПР - 8,18%, "Справедливой России - Патриоты - За Правду" - 5, 02%.

На выборах в заксобрание Запорожской области "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов после обработки 77,05% протоколов, КПРФ набирает 4,67%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,76%, ЛДПР - 5,67%.

В ДНР "Единороссы" набрали 78,36% голосов после обработки 47,72% протоколов, следом идут ЛДПР (6,74%) и КПРФ (6,12%). Партия "Новые люди" получает 4,48%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,48%. В ЛНР - обработано протоколов 60,13%. По результатам обработанных протоколов "Единая Россия" - 74,73%, ЛДПР - 9,96%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,36%, партия "Новые люди" - 1,68%, КПРФ - 7,36%"

Единый день голосования в этом году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем приняли участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Теги: Единая Россия, выборы, голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети