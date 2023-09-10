"Единороссы" на выборах лидируют в новых регионах России

Партия "Единая Россия" набирает большинство голосов на выборах в новых регионах России, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обработки 87% протоколов в Херсонскую областную думу у "ЕР" - 75,04% голосов, у КПРФ - 10%, у ЛДПР - 8,18%, "Справедливой России - Патриоты - За Правду" - 5, 02%.

На выборах в заксобрание Запорожской области "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов после обработки 77,05% протоколов, КПРФ набирает 4,67%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,76%, ЛДПР - 5,67%.

В ДНР "Единороссы" набрали 78,36% голосов после обработки 47,72% протоколов, следом идут ЛДПР (6,74%) и КПРФ (6,12%). Партия "Новые люди" получает 4,48%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,48%. В ЛНР - обработано протоколов 60,13%. По результатам обработанных протоколов "Единая Россия" - 74,73%, ЛДПР - 9,96%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,36%, партия "Новые люди" - 1,68%, КПРФ - 7,36%"

Единый день голосования в этом году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем приняли участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.