11 Сентября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Запорожье следователи установят обстоятельства уничтожения избирательного участка

Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома РФ.

Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, совершенной украинскими вооруженными формированиями. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

На участке не было никого из членов комиссии. Погибших и пострадавших нет. По мнению зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, атака дронов была с целью запугать людей.

Теги: следователи, избирком, выборы, дрон


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