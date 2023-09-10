В Запорожье следователи установят обстоятельства уничтожения избирательного участка

Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома РФ.



Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, совершенной украинскими вооруженными формированиями. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

На участке не было никого из членов комиссии. Погибших и пострадавших нет. По мнению зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, атака дронов была с целью запугать людей.