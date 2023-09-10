11 Сентября 2023
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Фото: admtyumen.ru

Александр Моор предварительно лидирует на выборах губернатора Тюменской области

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, по предварительным данным, лидирует на выборах губернатора. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращаем внимание, что обработано пока 0,30% голосов и результаты могут измениться. В настоящий момент у Моора 72,66% голосов. Действующий глава региона участвует в выборах от "Единой России".

На втором месте кандидат ЛДПР Денис Садовников. Его результат - 11,86%. Коммунист Иван Левченко - 9,46%, кандидат от "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Владимир Пискайкин набрал 4,94% голосов.

По предварительным данным, явка на выборах главы региона составила 48,08%. На юге Тюменской области явка - 51,97%, в Югре — 38,72%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 65,83%. Отметим также, что тюменцы сегодня выбирали не только губернатора, но и депутатов городской думы.

Кроме того, голосующие жители Тюмени смогли принять участие в викторине "Zнай свой край!" фестиваля "Тюменская осень". По ее итогам победители забрали 644 чайника, 339 тостеров, 322 АКБ-внешних аккумулятора, 198 фенов-щеток, 197 утюгов, 151 миксер, 99 сертификатов ТКТО и 51 сертификат в музей, а также многое другое.

Были разыграны и крупные призы: квартира, автомобили.

Теги: выборы, губернатор, явка, голосование


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