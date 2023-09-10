11 Сентября 2023
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Фото:Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Екатеринбурга при явке 18%

"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Екатеринбурга по результатам обработки 0,46% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент Накануне.RU

Пока результат по единому округу составляет 36,48% голосов. Второе место у ЛДПР - 16,49%, третье - у КПРФ - 12,91%, "Справедливая Россия" - 12,54%, "Яблоко" - 10,47, "Новые люди" - 8,38. По одномандатным округам пока нет результатов.

Отметим, что результаты предварительные и расклад может измениться.

Голосование проходило с 9 по 10 сентября. Избиратели могли проголосовать в том числе с помощью дистанционного электронного голосования. Явка довольно низкая - в 20.00 участки закрылись. Итоговая явка составила 18,76%. Проголосовали 209 168 человек.

 

 

Теги: Единая Россия, выборы, дума Екатеринбурга


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