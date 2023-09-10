В Сургуте на избирательных участках побывала Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова

Всего в этот день Наталья Стребкова вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания Югры, посетили более 10 УИК города, в том числе Спецприемник для административно-арестованых и Изолятор временного содержания граждан.

В ходе визита особое внимание уделялось оснащению участков необходимым оборудованием для голосования маломобильных категорий граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Васильевна отметила, что Югра – один из первых регионов в России, кто смог показать достойный результат в этом направлении.

«Основными задачами мониторинговой группы является проверка обеспечения доступности избирательных участков для: маломобильных граждан, граждан, которые по заболеванию не могут проголосовать на участках, арестованные, но имеющие право на голос, и граждане, находящиеся в стационарных учреждениях. На протяжении многих лет мы с окружной избирательной комиссией добиваемся, чтобы максимальное число УИК находились на 1 этаже, либо была обеспечена максимальная доступность. Нужно понимать, что мы находимся на УИК, большинство из которых являются социально-значимыми объектами, и в повседневной жизни они также должны быть доступны для маломобильных групп. Сургутом много сделано в этом направлении. Территориальная избирательная комиссия города активно взаимодействует с общественными организациями. Мы шли к такому хорошему показателю с 2016 года и стали одними из первых в России, кто смог показать достойный результат в этом направлении», - отметила Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Отметим, что в Сургуте проживают более 12 тысяч инвалидов разной степени. ТИК города работает с тремя категориями – инвалидами по слуху, зрению и опорно-двигательного аппарата – это более 690 человек. Также ведется работа с маломобильными гражданами.

Граждане могут сами определить, где хотят голосовать - на участке или на дому. На дом члены УИК выезжают после 14:00.

Председатель Региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Филатов оценил оснащение УИК 391: «В рамках мониторинговой группы Уполномоченного по правам человека в Югре мы смотрим соблюдение требований законодательства по обеспечению равных прав и возможностей граждан с ограниченными возможностями здоровья при голосовании. Есть 4 главных параметра – доступность, безопасность, информативность, комфортность. Ни один из параметров не может существовать без другого. По данному УИК претензий нет. Замечаний по организации процесса, оборудованию, также нет».