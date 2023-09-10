В России могут возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями

Гендиректор "Уралвагонзавод" Александр Потапов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос производства танков Т-80 с газотурбинными двигателями.

По его словам, такую задачу поставили военные.

Базовую модель танка Т-80 приняли на вооружение еще в 1976 году, после чего было выпущено множество модификаций. Самой современной является Т-80БВМ. У этого танка стоит газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Он позволяет 48-тонной машине разгоняться по прямой до 80 км/ч, делать эффектные полицейские развороты и рекордные прыжки, поэтому такой танк еще называют "летающим".