10 Сентября 2023
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Фото: stribuna.ru/ Ирина Швец

Жители Сургута голосуют активно - Глава города Андрей Филатов напомнил, что участки открыты до 20.00

По данным ТИК, в Сургуте явка избирателей на выборы на 14:00 составила почти 19%.По сравнению с аналогичными выборами 2018 года число проголосовавших увеличилось и в количественном, и в процентном отношении. В 2018 году явка на 14:00 составляла 14%, или 37 625 избирателей.

Выборы губернатора Тюменской области(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Многие известные люди Сургута уже приняли участие в голосовании.

выборы 10 сентября 2023(2023)|Фото:Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

Глава города Сургута Андрей Филатов уже проголосовал.

"В Единый день голосования принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Всегда участвовал в голосовании с пониманием того, что каждый гражданин именно через выборы может проявить личную причастность ко всем решениям", - считает Андрей Филатов.

Андрей Филатов, голосование(2023)|Фото: stribuna.ru/ Ирина Швец



На своих страницах в соцсетях глава Сургута отметил, что на избирательных участках в Сургуте в полной мере обеспечена открытость избирательного процесса, безопасность и тайна голосования. Работают наблюдатели от Общественной палаты Югры. Помещения избирательных комиссий оснащены системой видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней.

"Голосование продлится до 20.00. Свой избирательный участок можно найти на сайте https://tik.admsurgut.ru/. Телефон горячей линии по вопросам участия в голосовании: 522-022. Приглашаю всех, кто ещё не проголосовал, сделать сегодня свой выбор. Убеждён, это важно для будущего Сургута и каждого жителя города" - заявил Андрей Филатов.

Теги: единый день голосования, терризбирком сургута, выборы


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