10 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Греции россиянин погиб в ДТП с туристическим автобусом

Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы... Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвертый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", - говорится в сообщении.

Как отметила полиция, жизни пострадавших ничто не угрожает. Причины ДТП выясняются.

Теги: ДТП, туристический автобус


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